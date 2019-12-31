Модрич покормил медведя в Дубае (фото)

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел отпуск с семьей в Дубае. Футболист с женой Ваней и детьми побывал на ферме Рашида Бельхазы. Там Модрич покормил медведя и сфотографировался с другими животными. «Наши новые друзья», — подписал фотографии в инстаграме хорватский игрок.

Рашид Бельхаза — 17-летний блогер из ОАЭ, сын миллиардера Саифа Ахмеда Бельхазы. В его доме и на прилегающей территории созданы условия для содержания более 500 животных. Многие известные футболисты побывали здесь в гостях, включая Лионеля Месси и Поля Погба.