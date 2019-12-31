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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич покормил медведя в Дубае (фото)

Знакомство с новыми друзьями Луки.

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Источник: AP 2019

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел отпуск с семьей в Дубае. Футболист с женой Ваней и детьми побывал на ферме Рашида Бельхазы. Там Модрич покормил медведя и сфотографировался с другими животными.

«Наши новые друзья», — подписал фотографии в инстаграме хорватский игрок.

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Рашид Бельхаза — 17-летний блогер из ОАЭ, сын миллиардера Саифа Ахмеда Бельхазы. В его доме и на прилегающей территории созданы условия для содержания более 500 животных. Многие известные футболисты побывали здесь в гостях, включая Лионеля Месси и Поля Погба.

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Андрей Санталов

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