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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Манчестер Сити» в карантине собрал Bugatti из конструктора Lego (видео)

Пришлось постараться.

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Источник: AFP 2020

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди показал, чем занимается во время домашнего карантина. Аргентинец собрал для сына машину Bugatti Chiron из конструктора Lego, на это у него ушло несколько дней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отаменди запечатлел весь процесс на видео. Модель машины состоит 3599 деталей, в Англии она стоит 330 фунтов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отаменди также поддерживает форму на время перерыва в АПЛ в домашнем фитнес-зале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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