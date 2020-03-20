Игрок «Манчестер Сити» в карантине собрал Bugatti из конструктора Lego (видео)
Пришлось постараться.
Пришлось постараться.
Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди показал, чем занимается во время домашнего карантина. Аргентинец собрал для сына машину Bugatti Chiron из конструктора Lego, на это у него ушло несколько дней.
Отаменди запечатлел весь процесс на видео. Модель машины состоит 3599 деталей, в Англии она стоит 330 фунтов.
Отаменди также поддерживает форму на время перерыва в АПЛ в домашнем
Андрей Санталов