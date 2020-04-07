«Барселона» Гвардиолы, выигравшая все титулы. Где они сейчас?

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Перед сезоном-2008/09 «Барселону» возглавил её бывший игрок Хосеп Гвардиола. Тренер, для которого эта работа была дебютной, сразу избавился от двух лидеров раздевалки — Роналдиньо и Деку.

После того, как «Барселона» в первых двух матчах чемпионата Испании проиграла на выезде «Нумансии» и сыграла дома вничью с «Расингом», могло показаться, что назначение было ошибкой. Но дальше пошли только победы, и одна важнее другой.

Каталонцы выиграли не только чемпионат Испании, но ещё Кубок, Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, а также клубный чемпионат мира. Шесть трофеев из шести возможных. Где сейчас футболисты из той команды? Смотрите в нашей фотогалерее.