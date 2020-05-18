Футболист АПЛ купил собаку для охраны дома за 15 тысяч фунтов
Защита от грабителей.
Защита от грабителей.
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис приобрел бельгийскую овчарку для охраны дома за 15 тысяч фунтов. В Англии в последние годы участились нападения на дома игроков, и футболисты этим обеспокоены.
На прошлой неделе был ограблен одноклубник Льориса — Деле Алли. Причем игрок был дома, когда туда проникли воры. Угрожая ему ножом, преступники вынесли из дома ювелирные украшения и часы на сотни тысяч фунтов.
Собаки породы бельгийская овчарка есть уже у нескольких игроков АПЛ, включая форварда «Арсенала» Александра Ляказетта и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Оба француза купили сторожевых псов в прошлом году.
Андрей Санталов