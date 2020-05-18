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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист АПЛ купил собаку для охраны дома за 15 тысяч фунтов

Защита от грабителей.

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Источник: Агентство «Москва»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис приобрел бельгийскую овчарку для охраны дома за 15 тысяч фунтов. В Англии в последние годы участились нападения на дома игроков, и футболисты этим обеспокоены.

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На прошлой неделе был ограблен одноклубник Льориса — Деле Алли. Причем игрок был дома, когда туда проникли воры. Угрожая ему ножом, преступники вынесли из дома ювелирные украшения и часы на сотни тысяч фунтов.

Собаки породы бельгийская овчарка есть уже у нескольких игроков АПЛ, включая форварда «Арсенала» Александра Ляказетта и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Оба француза купили сторожевых псов в прошлом году.

Андрей Санталов

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