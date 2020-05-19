Самый ценный игрок МЛС почувствовал себя ЛеБроном Джеймсом (видео)
Красивый данк с разворотом на 180 градусов.
Красивый данк с разворотом на 180 градусов.
Капитан ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела развивает баскетбольные навыки во время карантина. Лучший игрок и бомбардир МЛС показал, как умеет забивать сверху с разворотом на 180 градусов. Вела сделал данк в майке любимого баскетболиста ЛеБрона Джеймса.
«НБА, я готов», — пошутил Вела.
В прошлом сезоне Вела, начинавший карьеру в лондонском «Арсенале», в регулярном чемпионате МЛС забил 34 гола и отдал 15 передач, получив приз «Золотая бутса».
Андрей Санталов