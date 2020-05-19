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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый ценный игрок МЛС почувствовал себя ЛеБроном Джеймсом (видео)

Красивый данк с разворотом на 180 градусов.

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Источник: Reuters

Капитан ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела развивает баскетбольные навыки во время карантина. Лучший игрок и бомбардир МЛС показал, как умеет забивать сверху с разворотом на 180 градусов. Вела сделал данк в майке любимого баскетболиста ЛеБрона Джеймса.

«НБА, я готов», — пошутил Вела.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Вела, начинавший карьеру в лондонском «Арсенале», в регулярном чемпионате МЛС забил 34 гола и отдал 15 передач, получив приз «Золотая бутса».

Андрей Санталов

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