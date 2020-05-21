В Дании болельщики поддержат свою команду на стадионе через Zoom (фото)

Датский клуб «Орхус» придумал, как решить вопрос с поддержкой болельщиков на матчах без зрителей на стадионе. На арене команды по периметру поля поставят экраны, и фаны будут выражать свои эмоции через видеозвонок в Zoom. На одном экране могут быть до 25 болельщиков одновременно.