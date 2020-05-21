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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В Дании болельщики поддержат свою команду на стадионе через Zoom (фото)

Первая в мире виртуальная трибуна.

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Источник: AFP 2020

Датский клуб «Орхус» придумал, как решить вопрос с поддержкой болельщиков на матчах без зрителей на стадионе. На арене команды по периметру поля поставят экраны, и фаны будут выражать свои эмоции через видеозвонок в Zoom. На одном экране могут быть до 25 болельщиков одновременно.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других странах клубы по-разному придумывали, что делать с пустыми трибунами. В Менхенгладбахе болельщики «Боруссии» устанавливают свои картонные копии на стадионе.

В Южной Корее «Сеул» расположил на трибунах надувных женщин, за что впоследствии был оштрафован.

Чемпионат Дании возобновится 28 мая. «Орхус» занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Мидтьюлланда» на 22 очка.

Андрей Санталов

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