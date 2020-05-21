В Дании болельщики поддержат свою команду на стадионе через Zoom (фото)
Первая в мире виртуальная трибуна.
Первая в мире виртуальная трибуна.
Датский клуб «Орхус» придумал, как решить вопрос с поддержкой болельщиков на матчах без зрителей на стадионе. На арене команды по периметру поля поставят экраны, и фаны будут выражать свои эмоции через видеозвонок в Zoom. На одном экране могут быть до 25 болельщиков одновременно.
В других странах клубы
В Южной Корее «Сеул» расположил на трибунах надувных женщин, за что впоследствии был оштрафован.
Чемпионат Дании возобновится 28 мая. «Орхус» занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Мидтьюлланда» на 22 очка.
Андрей Санталов