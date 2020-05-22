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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист забил курьезный гол в Южной Корее (видео)

Это надо видеть.

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Источник: Reuters

Российский форвард «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко отличился в матче 3-го тура чемпионата Южной Кореи с «Сеулом».

На 5-й минуте встречи защитник и вратарь соперника ошиблись у своей штрафной, и Ильюченко закатил мяч в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Ильюченко это второй гол в этом сезоне. Россиянин играет в Южной Корее второй год, на его счету 9 мячей в 18 играх.

«Сеул», несмотря на пропущенный курьезный гол, все же выиграл матч, забив в каждом из таймов — 2:1. После поражения «Пхохан Стилерс» остался на 5-м месте, «Сеул» занимает 3-ю строчку в таблице.

Андрей Санталов

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