Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Родина
Енисей
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
16:00
Волга Ул
Велес
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Интер
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо Ставрополь
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Уэска
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Эйбар
Эльче
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто возьмет Суперкубок Германии? Анонс матча «Бавария» — «Боруссия» Д

Немецкая классика.

Наверх
Источник: AFP 2020

Ни «ПСЖ», ни «Севилья» не смогли сделать то, что удалось «Хоффенхайму». Да, «Бавария» впервые проиграла в 2020-м, великая серия из 32 матчей прервалась. Результат неожиданный, но с другой стороны, мюнхенцы мало отдыхали после финала Лиги чемпионов, а команду покинули сразу несколько важных игроков: Тиаго, Коутиньо, Перишич… В бундеслиге «Баварии» пришлось играть сразу после Суперкубка УЕФА, поэтому дали отдохнуть Роберту Левандовскому и Леону Горетцке. А соперник еще и очень хорошо подготовился, отсюда и взялись эти 1:4. Вывод прост: лучшей команде Европы нужны новые игроки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Боруссия» тоже едет на Суперкубок Германии после поражения. Если в первом туре Дортмунд расправился с Гладбахом (3:0), то во втором наступил на свои любимые грабли, проиграв на выезде такому аутсайдеру, как «Аугсбург» (0:2). В последние два сезона при Люсьене Фавре «Боруссия» регулярно теряет очки с командами, занимающими 10-е место и ниже. В Дортмунде собрано много молодежи, которая априори не отличается стабильностью, но есть вопросы и к тренеру.

Жаль, но обе команды выйдут сегодня на поле «Альянц-Арены» не в сильнейших составах. У «Баварии» травму колена получил Лерой Сане, есть проблемы с ногой у Давида Алабы. «Боруссия» же лишилась одной из своих главных звезд и основного вратаря: у Джейдона Санчо и Романа Бюрки ОРВИ. Торган Азар тоже выбыл на несколько недель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суперкубок Германии традиционно проводился перед началом сезона. Теперь же по понятным причинам календарь таков, что матч между лучшими командами страны приходится умещать между двумя турами бундеслиги. Футболисты, конечно, будут стараться выиграть трофей, но есть подозрение, что они будут делать это в эконом-режиме. В такой ситуации хорошо смотрится тотал меньше 3,5 голов — вряд ли она из команд, поведя в счете, понесется добивать соперника. В БК Winline на такой исход дают коэффициент 2,03.

Андрей Санталов

«Спартак» vs Дзюба: как остановить топ-форварда «Зенита»?
«Краснодар» сыграет с ПАОКом за место в групповом этапе ЛЧ
Сын Плющенко обыгрывает фигуристов старше себя. Он реально крут?
Как строилась чемпионская «Тампа» с 4 российскими хоккеистами
Загитова показала пикантное видео из гримерки
Игрок «Тоттенхэма» во время матча с «Челси» убежал в туалет
Сложный выезд «Краснодара» и другие: Топ-5 ставок дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь