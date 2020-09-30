Кто возьмет Суперкубок Германии? Анонс матча «Бавария» — «Боруссия» Д
Немецкая классика.
Немецкая классика.
Ни «ПСЖ», ни «Севилья» не смогли сделать то, что удалось «Хоффенхайму». Да, «Бавария» впервые проиграла в 2020-м, великая серия из 32 матчей прервалась. Результат неожиданный, но с другой стороны, мюнхенцы мало отдыхали после финала Лиги чемпионов, а команду покинули сразу несколько важных игроков: Тиаго, Коутиньо, Перишич… В бундеслиге «Баварии» пришлось играть сразу после Суперкубка УЕФА, поэтому дали отдохнуть Роберту Левандовскому и Леону Горетцке. А соперник еще и очень хорошо подготовился, отсюда и взялись эти 1:4. Вывод прост: лучшей команде Европы нужны новые игроки.
«Боруссия» тоже едет на Суперкубок Германии после поражения. Если в первом туре Дортмунд расправился с Гладбахом (3:0), то во втором наступил на свои любимые грабли, проиграв на выезде такому аутсайдеру, как «Аугсбург» (0:2). В последние два сезона при Люсьене Фавре «Боруссия» регулярно теряет очки с командами, занимающими 10-е место и ниже. В Дортмунде собрано много молодежи, которая априори не отличается стабильностью, но есть вопросы и к тренеру.
Жаль, но обе команды выйдут сегодня на поле «Альянц-Арены» не в сильнейших составах. У «Баварии» травму колена получил Лерой Сане, есть проблемы с ногой у Давида Алабы. «Боруссия» же лишилась одной из своих главных звезд и основного вратаря: у Джейдона Санчо и Романа Бюрки ОРВИ. Торган Азар тоже выбыл на несколько недель.
Суперкубок Германии традиционно проводился перед началом сезона. Теперь же по понятным причинам календарь таков, что матч между лучшими командами страны приходится умещать между двумя турами бундеслиги. Футболисты, конечно, будут стараться выиграть трофей, но есть подозрение, что они будут делать это в
Андрей Санталов