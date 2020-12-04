Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

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Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Севилья» — «Реал Мадрид»

5 декабря, суббота, 18:15 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 12, 5.12.2020, 18:15 Севилья - Реал -

Обе команды потерпели унизительные поражения в Лиге чемпионов — «Севилью» разгромил «Челси» (0:4), а мадридский «Реал» во второй раз проиграл донецкому «Шахтеру» (0:2). Разница в том, что Хулен Лопетеги ротировал состав перед еврокубковой игрой, чтобы поберечь игроков накануне важнейшей игры в чемпионате Испании. Зидана ждет не просто традиционно неудобный, но еще и физически отдохнувший соперник.

У самого «Реала» со свежестью большие проблемы. Не сыграет опять травмировавшийся Эден Азар, на правом фланге опять вынужден действовать либо Лукас Васкес, либо Начо, участие Серхио Рамоса также под вопросом. Еще одно поражение в Ла Лиге может поставить под угрозу работу Зидана в «Реале», он уже проиграл три из последних пяти матчей. Единственная кадровая зацепка мадридцев в этой игре — вратарь «Севильи». У Вацлика проблемы с коленом, у Боно коронавирус, так что в рамке может оказаться третий голкипер Альфонсо Пастор.

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«Ювентус» — «Торино»

Футбол Италия 2020/2021 Тур 10, 5.12.2020, 20:00 Ювентус - Торино -

5 декабря, суббота, 20:00 мск

Будет ли интересным туринское дерби, если «Торино» находится в зоне вылета? Пусть место в таблице вас не смущает — команда Марко Джампаоло вполне конкурентоспособна, но им не хватает каких-то элементов, чтобы начать более регулярно собирать очки.

«Ювентус» ведь и сам не без греха. Команда, взявшая девять чемпионских титулов подряд, без Криштиану Роналду на поле выглядит совсем уж невнятно. На сей раз хозяевам повезло, и португалец примет участие в матче, но ему не поможет дисквалифицированный Альваро Мората, а также два столпа обороны — Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффон. Осевшему на четвертой строчке в таблице «Ювентусу» пора набирать привычные обороты, пока «Милан» не ушел в отрыв.

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«Кадис» — «Барселона»

Футбол Испания 2020/2021 Тур 12, 5.12.2020, 23:00 Кадис - Барселона -

5 декабря, суббота, 23:00 мск

Последний раз, когда «Барселона» играла на выезде с «Кадисом», Месси в шестой раз в карьере выходил в стартовом составе на матч чемпионата Испании. В субботу ему предстоит выйти в старте в 440-й раз. «Кадис» здорово смотрится после возвращения и занимает сейчас шестое место в таблице, хотя в последнее время результаты пошли на спад — ни одной победы в трех последних матчах (справедливости ради, играть приходилось против лидеров вроде «Атлетико» и «Сосьедада»).

У «Барсы» ситуация обратная: чудовищное начало кампании, но с положительной динамикой за последний месяц. Каталонцы выиграли четыре из пяти последних матчей с общей разницей забитых и пропущенных 16:3. Куман дал Месси отдохнуть в середине недели, так что нам предстоит наблюдать нападение «Барсы» во всем его великолепии за вычетом травмированного Ансу Фати.

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«Сампдория» — «Милан»

Футбол Италия 2020/2021 Тур 10, 6.12.2020, 22:45 Сампдория - Милан -

6 декабря, воскресенье, 22:45 мск

Мы так отвыкли наблюдать на вершине таблицы серии А кого-то, кроме «Ювентуса», что теперь любой матч с участием «Милана» автоматически считается топовым. Пока клуб проверку проходит — ни одного поражения в девяти матчах. «Сампдория» не самый опасный соперник, находящийся, к тому же, в плохой форме (два поражения и две ничьих в последних четырех матчах), но выезд есть выезд. Тем более, «Милан» вынужден был играть в четверг в матче Лиги Европы.

А еще любой матч с участием «Милана» — это возможность понаблюдать за 39-летним гением Златаном Ибрагимовичем. Шведский нападающий тащит итальянский суперклуб вперед. Неизвестно, сколько еще Златан протянет в большом футболе, так что нельзя упускать ни одной игры с его участием.

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«Алавес» — «Реал Сосьедад»

Футбол Испания 2020/2021 Тур 12, 6.12.2020, 23:00 Алавес - Реал Сосьедад -

6 декабря, воскресенье, 23:00 мск

Не смотрите на имена, смотрите на суть — лидер чемпионата Испании едет на выезд к команде, победившей мадридский «Реал» неделю назад. Это маленькое баскское дерби, это стресс-тест для «Сосьедада» и повод познакомиться с системой тренера Пабло Мачина, возглавляющего «Алавес».

«Алавес» не проигрывает уже пять матчей подряд (сюда входят и матчи против «Валенсии» и «Барселоны»). Прагматичный и жесткий футбол Мачина нашел отклик у футболистов баскской команды, так что в Алаве не будет легко никому. Даже «Сосьедаду», который последний раз проигрывал в Ла Лиге 29 сентября. Скептики считают, что «Сосьедад» не задержится на первой строчке, но пока сан-себастьянцы опровергают пессимистичные прогнозы.

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