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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» — «Ювентус»: кто победит в центральном матче тура?

В среду 6 января «Милан» примет «Ювентус» в центральном матче 16-го тура чемпионата Италии.

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Встреча начнется в 22:45 мск. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции, а также посмотреть игру бесплатно в прямом эфире здесь на Спорте Mail.ru.

После 15 сыгранных туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 37 очков. «Ювентус» идет на пятом месте с 27 набранными очками. Перед началом встречи букмекеры отдают небольшое преимущество в этом противостоянии «Ювентусу». А что считаете вы?

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