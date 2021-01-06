«Милан» — «Ювентус»: кто победит в центральном матче тура?
В среду 6 января «Милан» примет «Ювентус» в центральном матче 16-го тура чемпионата Италии.
В среду 6 января «Милан» примет «Ювентус» в центральном матче 16-го тура чемпионата Италии.
Встреча начнется в 22:45 мск. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой
После 15 сыгранных туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 37 очков. «Ювентус» идет на пятом месте с 27 набранными очками. Перед началом встречи букмекеры отдают небольшое преимущество в этом противостоянии «Ювентусу». А что считаете вы?