Гвардиола раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира
Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением относительно нового формата клубного чемпионата мира ФИФА. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением относительно нового формата клубного чемпионата мира ФИФА. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Клубный чемпионат мира ФИФА будет проведен в новом формате в 2025 году. Турнир будет проходить с 15 июня по 13 июля в США, а число его участников будет расширено с 7 до 32. Планируется, что в турнире примут 12 ведущих европейских клубов.
«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в США, надеюсь, с семьями, и проведем там клубный чемпионат мира. ФИФА решила больше создавать и расширять. То же самое с чемпионатом мира. Было меньше, теперь больше… Мы должны адаптироваться. Я не против новых соревнований, я против нехватки времени на восстановление год за годом. Это то, на что я постоянно жалуюсь. Хорошо играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы заканчиваем сезон, нам нужно время, чтобы начать все сначала», — сказал Гвардиола.
Ожидается, что от Европы на клубном ЧМ сыграют «Манчестер Сити», «Реал», «Челси», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту» и «Бенфика.».