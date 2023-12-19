Гвардиола раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира ФИФА будет проведен в новом формате в 2025 году. Турнир будет проходить с 15 июня по 13 июля в США, а число его участников будет расширено с 7 до 32. Планируется, что в турнире примут 12 ведущих европейских клубов.

«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в США, надеюсь, с семьями, и проведем там клубный чемпионат мира. ФИФА решила больше создавать и расширять. То же самое с чемпионатом мира. Было меньше, теперь больше… Мы должны адаптироваться. Я не против новых соревнований, я против нехватки времени на восстановление год за годом. Это то, на что я постоянно жалуюсь. Хорошо играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы заканчиваем сезон, нам нужно время, чтобы начать все сначала», — сказал Гвардиола.