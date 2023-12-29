Клубы Роналду и Неймара узнали соперников по ⅛ финала азиатской ЛЧ

«Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Кришитиану Роналду, сыграет с другим саудовским клубом «Аль-Файха». «Аль-Хиляль», за который выступают бразильские нападающие Неймар и Малком, встретится с иранским «Сепаханом». «Аль-Иттихад», главной звездой которого является Карим Бензема, сыграет с узбекским «Навбахором».

Первый матчи ⅛ финала пройдут 12—14 февраля , ответные — 19—21 февраля .

Полные результаты жеребьевки:

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Айн» (ОАЭ);

«Аль-Фейха» (Саудовская Аравия) — «Аль-Наср» (Саудовская Аравия);

«Сепахан» (Иран) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);

«Навбахор» (Узбекистан) — «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).



«Чонбук Хендэ Моторс» (Южная Корея) — «Пхохан Стилерз» (Южная Корея);

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — «Ванфоре Кофу» (Япония);

«Шаньдун Тайшань» (Китай) — «Кавасаки Фронтале» (Япония);

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Иокогама Ф. Маринос» (Япония).

В плей-офф Лиги чемпионов АФК все команды поделены на две сетки — Запад и Восток. В западной части плей-офф играют команды из Ближнего Востока и Центральной Азии, а в восточной — клубы из стран Восточной Азии. В двухматчевом финале победитель Запада разыграет титул с победителем Востока.

Действующим победителем Лиги чемпионов АФК является «Урава Ред Даймондс», которая в финале обыграла «Аль-Хиляль» (1:1, 1:0). Японский клуб не сможет защитить титул, так как не смог преодолеть групповой этап турнира.