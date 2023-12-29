Клубы Роналду и Неймара узнали соперников по ⅛ финала азиатской ЛЧ
В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов АФК, где стали известны все пары ⅛ финала турнира.
В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов АФК, где стали известны все пары ⅛ финала турнира.
«Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Кришитиану Роналду, сыграет с другим саудовским клубом «Аль-Файха». «Аль-Хиляль», за который выступают бразильские нападающие Неймар и Малком, встретится с иранским «Сепаханом». «Аль-Иттихад», главной звездой которого является Карим Бензема, сыграет с узбекским «Навбахором».
Первый матчи ⅛ финала пройдут
Полные результаты жеребьевки:
В плей-офф Лиги чемпионов АФК все команды поделены на две сетки — Запад и Восток. В западной части плей-офф играют команды из Ближнего Востока и Центральной Азии, а в восточной — клубы из стран Восточной Азии. В двухматчевом финале победитель Запада разыграет титул с победителем Востока.
Действующим победителем Лиги чемпионов АФК является «Урава Ред Даймондс», которая в финале обыграла «Аль-Хиляль» (1:1, 1:0). Японский клуб не сможет защитить титул, так как не смог преодолеть групповой этап турнира.
Самым титулованным клубом турнира является «Аль-Хиляль», который выигрывал его четыре раза (1991, 2000, 2019, 2021). Также среди саудовских клубов самый престижный клубный турнир Азии дважды выигрывал «Аль-Иттихад» (2004, 2005).