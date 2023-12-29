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09:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы Роналду и Неймара узнали соперников по ⅛ финала азиатской ЛЧ

В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов АФК, где стали известны все пары ⅛ финала турнира.

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Источник: Reuters

«Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Кришитиану Роналду, сыграет с другим саудовским клубом «Аль-Файха». «Аль-Хиляль», за который выступают бразильские нападающие Неймар и Малком, встретится с иранским «Сепаханом». «Аль-Иттихад», главной звездой которого является Карим Бензема, сыграет с узбекским «Навбахором».

Первый матчи ⅛ финала пройдут 12—14 февраля, ответные — 19—21 февраля.

Полные результаты жеребьевки:

  • «Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Айн» (ОАЭ);
  • «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия) — «Аль-Наср» (Саудовская Аравия);
  • «Сепахан» (Иран) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);
  • «Навбахор» (Узбекистан) — «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).
  • «Чонбук Хендэ Моторс» (Южная Корея) — «Пхохан Стилерз» (Южная Корея);
  • «Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — «Ванфоре Кофу» (Япония);
  • «Шаньдун Тайшань» (Китай) — «Кавасаки Фронтале» (Япония);
  • «Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Иокогама Ф. Маринос» (Япония).

В плей-офф Лиги чемпионов АФК все команды поделены на две сетки — Запад и Восток. В западной части плей-офф играют команды из Ближнего Востока и Центральной Азии, а в восточной — клубы из стран Восточной Азии. В двухматчевом финале победитель Запада разыграет титул с победителем Востока.

Действующим победителем Лиги чемпионов АФК является «Урава Ред Даймондс», которая в финале обыграла «Аль-Хиляль» (1:1, 1:0). Японский клуб не сможет защитить титул, так как не смог преодолеть групповой этап турнира.

Самым титулованным клубом турнира является «Аль-Хиляль», который выигрывал его четыре раза (1991, 2000, 2019, 2021). Также среди саудовских клубов самый престижный клубный турнир Азии дважды выигрывал «Аль-Иттихад» (2004, 2005).

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