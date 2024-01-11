СМИ: «Реал» не может сделать выбор между Мбаппе и Осимхеном

Как сообщает Football Transfers, в руководстве мадридцев есть группа людей, считающих, что «Реал» вместо Мбаппе должен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку он больше подходит команде в тактическом плане и манерой игры напоминает экс-форварда «Реала» Карима Бензема.