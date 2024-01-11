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19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Реал» не может сделать выбор между Мбаппе и Осимхеном

В руководстве «Реала» нет единения по вопросу возможного перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

ПСЖ
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Источник: AP 2023

Как сообщает Football Transfers, в руководстве мадридцев есть группа людей, считающих, что «Реал» вместо Мбаппе должен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку он больше подходит команде в тактическом плане и манерой игры напоминает экс-форварда «Реала» Карима Бензема.

Ранее появилась информация, что «сливочные» выдвинули ультиматум перед Мбаппе и потребовали принять решение о переходе в их стан в январе 2024 года.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча за парижский клуб, в которых забил 25 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Осимхен присоединился к «Наполи» в 2020 году, ранее также выступая во французской Лиге 1 — за «Лилль». В сезоне-2023/2024 на его счету в составе неаполитанцев 18 игр, восемь голов и три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 110 миллионов евро.

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