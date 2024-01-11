СМИ: «Реал» не может сделать выбор между Мбаппе и Осимхеном
В руководстве «Реала» нет единения по вопросу возможного перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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В руководстве «Реала» нет единения по вопросу возможного перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Как сообщает Football Transfers, в руководстве мадридцев есть группа людей, считающих, что «Реал» вместо Мбаппе должен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку он больше подходит команде в тактическом плане и манерой игры напоминает экс-форварда «Реала» Карима Бензема.
Ранее появилась информация, что «сливочные» выдвинули ультиматум перед Мбаппе и потребовали принять решение о переходе в их стан в январе 2024 года.