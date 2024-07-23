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14:54 (мск), источник: Спорт Mail

АПЛ присоединилась к новому судебному иску против ФИФА

Английская Премьер-лига присоединилась к новому судебному иску против ФИФА из-за плотного международного расписания, которое ведет к риску для здоровья игроков, сообщает Sky Sports.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Catherine Ivill/Getty Images

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подала судебный иск против ФИФА из‑за перегруженного календаря матчей. Организация оспаривает законность решений ФИФА о единоличном формировании международного календаря игр. В том числе, о проведении клубного чемпионата мира 2025 года в новом формате. В декабре АПЛ подавала жалобу в ФИФА из-за нового формата.

«Поведение ФИФА нарушает антимонопольное законодательство ЕС и, в частности, представляет собой злоупотребление доминирующим положением: ФИФА играет двойную роль — и глобального регулятора футбола, и организатора соревнований.

Это создает конфликт интересов, который, в соответствии с последним прецедентным правом судов ЕС, требует, чтобы ФИФА осуществляла свои регулятивные функции прозрачным, объективным, недискриминационным и соразмерным образом. Поведение ФИФА в отношении календаря международных матчей не соответствует этим требованиям», — говорится в жалобе, которую будут рассматривать с отдельными исками, поданными профсоюзами игроков и лигами.

ФИФА отреагировала на это заявление.

«Текущий календарь был единогласно одобрен советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних и инклюзивных консультаций с участием FIFPro и органов лиги. Календарь ФИФА — единственный инструмент, гарантирующий, что международный футбол сможет продолжать выживать, сосуществовать и процветать наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые лиги в Европе, которые сами являются организаторами соревнований и регулирующими органами, действуют в коммерческих интересах, лицемерно и не считаются ни с кем в мире. Эти лиги предпочитают календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, предполагающими частые поездки по всему миру. ФИФА должна защищать общие интересы мирового футбола, включая защиту игроков, везде и на всех уровнях игры», — говорится в заявлении ФИФА в одной из соцсетей.

В 2025 году клубный чемпионат мира ФИФА будет проведен в новом формате. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США, а число его участников расширился с 7 до 32 команд.

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