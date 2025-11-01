Фанат «Реала» умер после промаха Мбаппе с пенальти в Эль-Класико

По информации источника, 50-летний фанат, находившийся на трибунах «Сантьяго Бернабеу», потерял сознание в начале второго тайма. Это произошло после того, как нападающий мадридцев Килиан Мбаппе на 52-й минуте не реализовал пенальти.
Болельщики начали сигнализировать о случившемся с целью остановить игру, однако встреча не была остановлена. Бродкин был экстренно доставлен в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Мбаппе не реализовал пенальти в 14-й раз в карьере, в четвертый — за мадридский «Реал» и впервые в этом сезоне. Он забил два мяча в первом тайме, один из которых не был засчитан из-за офсайда.
«Реал» впервые за пять матчей сумел одержать победу в Эль-Класико и укрепил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от идущей второй «Барселоны» на пять очков.
Сегодня, 1 ноября, «сливочные» дома сыграют против «Валенсии». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.