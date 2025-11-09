АПЛ, РПЛ и «Формула-1»: что смотреть сегодня

«Миннесота» сыграет дома со слабейшей на данный момент командой НХЛ. Хоккеисты «Калгари» набрали всего 10 очков в 16 матчах. При этом матч, вероятнее всего, будет совсем не простым для «Миннесоты». «Дикари» проиграли четыре последние игры против «Калгари» в матчах регулярного чемпионата. Лидером «Миннесоты» является российский нападающий Кирилл Капризов. На его счету 21 (9+12) баллов за результативность — третий на данный момент результат в НХЛ. Сможет ли «Миннесота» сегодня ночью прервать неудачную серию в играх против «Флеймз»?