АПЛ, РПЛ и «Формула-1»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 9 ноября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футбол. Английская Премьер-лига. 11-й тур. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В Манчестере состоится центральный матч 11-тура Английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» традиционно является непростым соперником для «Сити». В десяти последних очных встречах между командами пять раз победу праздновали «мерсисайдцы» и лишь дважды — «горожане». В прошлом сезоне АПЛ обе встречи завершились победой команды Арне Слота со одинаковым счетом 2:0.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» являются соседями по турнирной таблице, набрав 19 и 18 очков, соответственно. При этом лидер чемпионата «Арсенал» накануне потерял очки, сыграв вничью с «Сандерлендом». Кто из участников сегодняшнего матча сможет воспользоваться осечкой «канониров» и сократить отставание до первого места?

Футбол. Российская Премьер-лига. 15-й тур. «Балтика» (Калининград) — «Краснодар»

19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Накануне ЦСКА победил в Махачкале и сместил «Краснодар» с первой строчки турнирной таблицы. Чтобы вернуть себе лидерство, «быкам» необходимо набирать очки в Калининграде. А это в текущем сезоне стало непростой задачей для любого соперника «Балтики». По итогам 14 туров подопечные Андрея Талалаева занимает четвертую строчку в таблице с 27 очками и всего на пять баллов отстает от «Краснодара».

«Краснодару» сегодня предстоит играть без лидера нападения — колумбийский форвард был удален в матче со «Спартаком» (2:1). Также встречу с «Балтикой» из-за дисквалификации пропустят защитник Диего Коста, а также полузащитники Никита Кривцов и Дуглас Аугусту. В пяти последних матчах «Краснодар» не проигрывал «Балтике» — две победы и три ничьи. Чем закончится сегодняшний поединок двух команд?

«Формула-1». Этап 21, Гран-при Бразилии

20:00. Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне британец Ландо Норрис стал победителем квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят на автодроме «Интерлагос». Победитель последних четырех чемпионатов мира нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не сумел выйти во вторую квалификацию. Нидерландец не преодолел первый квалификационный сегмент впервые с 2021 года.

По итогам 20 этапов Гран-при (из запланированных 24) лидирует Норрис, набравший 365 баллов. На 9 баллов от своего партнера по «Макларену» отстает австралиец Оскар Пиастри. В активе Ферстаппена 325 очков.

НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс»

02:00 (в ночь на понедельник). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Бруклин Нетс» в минувшем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Детройт Пистонс» — 107:125. Однако для 19-летнего российского защитника Егора Демина встреча стала особенной — он впервые вышел в стартовой пятерке «Бруклина». В итоге Демин набрал восемь очков, сделал три подбора и отдал семь передач. У «Бруклина» одна победа в девяти встречах.

«Никс» одержали пять побед в восьми матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. Именно соперники команды Демина считаются фаворитами предстоящей встречи. Сможет ли «Бруклин» преподнести сюрприз оппонентам?

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Миннесота Уайлд» — «Калгари Флеймз»

04:00 (в ночь на понедельник). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Миннесота» сыграет дома со слабейшей на данный момент командой НХЛ. Хоккеисты «Калгари» набрали всего 10 очков в 16 матчах. При этом матч, вероятнее всего, будет совсем не простым для «Миннесоты». «Дикари» проиграли четыре последние игры против «Калгари» в матчах регулярного чемпионата. Лидером «Миннесоты» является российский нападающий Кирилл Капризов. На его счету 21 (9+12) баллов за результативность — третий на данный момент результат в НХЛ. Сможет ли «Миннесота» сегодня ночью прервать неудачную серию в играх против «Флеймз»?