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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренировка под виагрой: как Руни однажды разыграл игрока сборной Англии

Необычный допинг.

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Источник: Reuters

Экс-форвард «Вест Хэма» Карлтон Коул вспомнил, как однажды его разыграли Уэйн Руни, Джермэйн Дефо и Шон Райт-Филлипс, сообщает The Sun.

Коул находился в расположении сборной Англии, и перед тренировкой съел голубую таблетку, подумав, что ему предложили витамин.

«Карлтон всегда ходил с улыбкой на улице, был всем доволен. Мы как раз думали, кто попадется на этот розыгрыш? Вы бы видели его лицо, когда мы сказали ему правду! После этого он уже ничего не мог поделать. Я подумал: «Тебе придется жить с этим несколько часов, мой друг», — рассказал Дефо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я был самым быстрым на той тренировке, ведь у меня было три ноги», — пошутил Коул.

Андрей Санталов

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