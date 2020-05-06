Тренировка под виагрой: как Руни однажды разыграл игрока сборной Англии
Необычный допинг.
Необычный допинг.
Коул находился в расположении сборной Англии, и перед тренировкой съел голубую таблетку, подумав, что ему предложили витамин.
«Карлтон всегда ходил с улыбкой на улице, был всем доволен. Мы как раз думали, кто попадется на этот розыгрыш? Вы бы видели его лицо, когда мы сказали ему правду! После этого он уже ничего не мог поделать. Я подумал: «Тебе придется жить с этим несколько часов, мой друг», — рассказал Дефо.
«Я был самым быстрым на той тренировке, ведь у меня было три ноги», — пошутил Коул.
Андрей Санталов