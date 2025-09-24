СМИ: УЕФА не будет отстранять Израиль из-за давления США

По информации источника, вопрос об отстранении израильских клубов от соревнований пока не рассматривается, в том числе благодаря поддержке со стороны официальных представителей США. Израильской футбольной ассоциации (IFA) помогли американские чиновники, ряд дипломатов, руководители федераций и футбольные функционеры, чьи имена не разглашаются.
Ранее сообщалось, что 23 сентября УЕФА рассмотрит вопрос исключения израильских команд из турниров под своей эгидой. Восемь экспертов ООН обратились к УЕФА и ФИФА с просьбой отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях, ссылаясь на доклад комиссии Совета ООН по правам человека, в котором утверждается, что с 7 октября 2023 года Израиль «совершал акты геноцида» в секторе Газа.
В нынешнем еврокубковом сезоне Израиль представлен лишь одним клубом — тель-авивским «Маккаби». Ранее сообщалось, что ряд европейских команд обращался в УЕФА с запросом о возможности избежать встреч с израильскими соперниками в турнирах под эгидой организации.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.