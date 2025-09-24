СМИ: УЕФА не будет отстранять Израиль из-за давления США

Ранее сообщалось, что 23 сентября УЕФА рассмотрит вопрос исключения израильских команд из турниров под своей эгидой. Восемь экспертов ООН обратились к УЕФА и ФИФА с просьбой отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях, ссылаясь на доклад комиссии Совета ООН по правам человека, в котором утверждается, что с 7 октября 2023 года Израиль «совершал акты геноцида» в секторе Газа.