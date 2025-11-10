«Ролик всего на 16 секунд»: Акинфеев недоволен проводами из сборной

«За все последующие годы у меня ни разу не возникло сомнений в том, что я сделал правильный выбор. Тем более что понимал: больших турниров в ближайшее время у нас уже не будет, да и команды такой — тоже. Если рассуждать объективно, чемпионат мира — 2018 был пиком национальной команды на тот момент и пиковым моментом меня как игрока этой сборной.



Тот же Игнашевич собирался завершать карьеру в том сезоне, другие игроки, знаю, тоже задумывались о завершении игрового пути, им на смену подбиралась уже совсем другая команда. Но моё решение не зависело от этих перестановок или каких-то чужих планов. Я знал: если делаю какой-то выбор, он будет окончательным. За меня никто не может решить, как распоряжаться собственной жизнью», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.