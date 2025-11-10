«Ролик всего на 16 секунд»: Акинфеев недоволен проводами из сборной

Российский футболист Игорь Акинфеев в своей автобиографической книге выразил недовольство по поводу проводов его из сборной России.
«Понятно, что у болельщиков, а возможно, и у кого-то из российского футбольного руководства мое решение завершить карьеру в национальной команде вызвало большое разочарование. Но чужие эмоции в тот момент не сильно меня интересовали. В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» — написал футболист в своей книге.
Акинфеев провел в составе сборной России 111 матчей в качестве голкипера. Игорь занимает второе место по количеству игр за национальную команду. Ему же принадлежит и рекорд сборной по числу сухих матчей — 48. В составе национальной команды Акинфеев в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.
В клубной карьере Акинфеев с 2003 года выступает в составе московского ЦСКА. Он шесть раз выигрывал чемпионат России, восемь Кубков, Кубок УЕФА и восемь Суперкубков в составе армейцев.
По словам российского голкипера, он никогда не жалел, что в 2018 году завершил карьеру в сборной.
«За все последующие годы у меня ни разу не возникло сомнений в том, что я сделал правильный выбор. Тем более что понимал: больших турниров в ближайшее время у нас уже не будет, да и команды такой — тоже. Если рассуждать объективно, чемпионат мира — 2018 был пиком национальной команды на тот момент и пиковым моментом меня как игрока этой сборной.
Тот же Игнашевич собирался завершать карьеру в том сезоне, другие игроки, знаю, тоже задумывались о завершении игрового пути, им на смену подбиралась уже совсем другая команда. Но моё решение не зависело от этих перестановок или каких-то чужих планов. Я знал: если делаю какой-то выбор, он будет окончательным. За меня никто не может решить, как распоряжаться собственной жизнью», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.