Валерий Карпин объяснил, чем футбол лучше компьютерных игр

«Футбол лучше тем, что, во-первых, происходит на улице — это свежий воздух. Он развивает силу, ловкость, помимо навыков футбольных. Просто для жизни они нужны. Поэтому 100% это лучше, чем сидеть у компьютера. Там, возможно, что-то хорошее, хотя я не знаю, что можно приобрести, сидя у компьютера, играя в компьютерные игры имею в виду. Но понятно, что любой спорт и движение — это лучше, чем проседание перед компьютером», — ответил Карпин на вопрос школьника, видео с вопросом опубликовано пресс-службой сборной России в телеграм-канале.