Валерий Карпин объяснил, чем футбол лучше компьютерных игр

14 ноября Карпин встретился со школьниками на федеральной территории «Сириус».
«Футбол лучше тем, что, во-первых, происходит на улице — это свежий воздух. Он развивает силу, ловкость, помимо навыков футбольных. Просто для жизни они нужны. Поэтому 100% это лучше, чем сидеть у компьютера. Там, возможно, что-то хорошее, хотя я не знаю, что можно приобрести, сидя у компьютера, играя в компьютерные игры имею в виду. Но понятно, что любой спорт и движение — это лучше, чем проседание перед компьютером», — ответил Карпин на вопрос школьника, видео с вопросом опубликовано пресс-службой сборной России в телеграм-канале.
Напомним, завтра, 15 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
12 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сборная России сыграла вничью с Перу. У россиян на 18-й минуте отличился Александр Головин. У перуанцев гол на счету Алекса Валеры (82).
Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи.
В 2025 году подопечные Карпина сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0) и Перу (1:1).