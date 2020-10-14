Сборной нужна победа: анонс матча Россия — Венгрия

После двух не самых удачных матчей сборной России дома к Станиславу Черчесову появились вопросы. Перестали работать выходы из обороны через забросы на Артема Дзюбу, атаки через левый фланг с Далером Кузяевым тоже получались не такими острыми, как в первом матче с Венгрией. В итоге опасные моменты получалось создавать только после прессинга на чужой половине. И тут уже в игре с Турцией подвела реализация. При этом весь матч так прессинговать соперников у команды Черчесова не получается, поэтому вторые таймы получаются для нас такими проблемными. Смущают и два гола, пропущенных после стандартов, тут от тренерского штаба тоже ждем выводов.

Справедливости ради, надо сказать, что сборная играет без нескольких важных для себя футболистов. Помимо Александра Головина и Алексея Миранчука, которых не было и в сентябре, выбыли Георгий Джикия, Марио Фернандес — а без них в защите стало плохо. Денис Черышев почти не выходит за «Валенсию», он сейчас совсем не в той форме, что на чемпионате мира. Дзюбы тоже не хватает на весь матч, а менять его Черчесов не очень хочет. Так и получается, что шансы этой версии сборной в том, чтобы забить в первом тайме, а потом играть на удержание. С Турцией этот план едва не провалился.



Венгрия — типичный середняк, который в последние годы находится на подъеме. Сборная поучаствовала в Евро-2016, сейчас в шаге от выхода на Евро-2020, а еще и стала главным конкурентом России за победу в группе Лиги наций. Как ни странно, венгры особенно хороши в гостях: сначала обыграли Турцию, а затем и Сербию. Хотя сборная Венгрии сейчас слабее, чем в сентябре: из-за коронавируса в «Зальцбурге» на карантин сел главный талант команды Доминик Собослаи, в Германию вернулись вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи и уже забивавший в матче с Россией Ролланд Шаллаи.