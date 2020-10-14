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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборной нужна победа: анонс матча Россия — Венгрия

Такого соперника должны обыгрывать.

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Источник: РИА "Новости"

После двух не самых удачных матчей сборной России дома к Станиславу Черчесову появились вопросы. Перестали работать выходы из обороны через забросы на Артема Дзюбу, атаки через левый фланг с Далером Кузяевым тоже получались не такими острыми, как в первом матче с Венгрией. В итоге опасные моменты получалось создавать только после прессинга на чужой половине. И тут уже в игре с Турцией подвела реализация. При этом весь матч так прессинговать соперников у команды Черчесова не получается, поэтому вторые таймы получаются для нас такими проблемными. Смущают и два гола, пропущенных после стандартов, тут от тренерского штаба тоже ждем выводов.

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Футбол

Лига наций B 2020/2021
14.10.2020, 21:45

Россия-Венгрия-

Справедливости ради, надо сказать, что сборная играет без нескольких важных для себя футболистов. Помимо Александра Головина и Алексея Миранчука, которых не было и в сентябре, выбыли Георгий Джикия, Марио Фернандес — а без них в защите стало плохо. Денис Черышев почти не выходит за «Валенсию», он сейчас совсем не в той форме, что на чемпионате мира. Дзюбы тоже не хватает на весь матч, а менять его Черчесов не очень хочет. Так и получается, что шансы этой версии сборной в том, чтобы забить в первом тайме, а потом играть на удержание. С Турцией этот план едва не провалился.

Венгрия — типичный середняк, который в последние годы находится на подъеме. Сборная поучаствовала в Евро-2016, сейчас в шаге от выхода на Евро-2020, а еще и стала главным конкурентом России за победу в группе Лиги наций. Как ни странно, венгры особенно хороши в гостях: сначала обыграли Турцию, а затем и Сербию. Хотя сборная Венгрии сейчас слабее, чем в сентябре: из-за коронавируса в «Зальцбурге» на карантин сел главный талант команды Доминик Собослаи, в Германию вернулись вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи и уже забивавший в матче с Россией Ролланд Шаллаи.

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Черчесов явно недоволен результатами последних матчей и будет настраивать игроков на победу. А как он умеет мотивировать футболистов, мы уже знаем. К тому же, победа позволит оторваться от венгров на 4 очка и практически гарантирует выход в дивизион сильнейших в Лиге наций. А еще это улучшит позиции России в рейтинге ФИФА, что пригодится при жеребьевке в квалификации на ЧМ-2022. Плюс для венгров это третий матч за неделю на выезде. В общем, все факторы за победу России — в БК Winline на это событие дают коэффициент 1,6.

Андрей Санталов

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