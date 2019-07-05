«Одноклассники» покажут Суперкубок России

Источник: РИА "Новости"

Трансляцию Первого канала в социальной сети можно будет посмотреть бесплатно.

По ходу матча пользователи, смотрящие игру, смогут поучаствовать в интерактивных опросах и высказать свое мнение по матчу: дойдет ли встреча до серии пенальти, кто забьет следующий гол и т. д.

Суперкубок России пройдет в субботу 6 июля и начнется в 19:00 мск. В матче, который сыграют в Москве на стадионе «ВТБ Арена», встретятся питерский «Зенит» (чемпион страны) и столичный «Локомотив» (обладатель Кубка России).