«Одноклассники» покажут Суперкубок России
«Одноклассники» в прямом эфире покажут матч за Суперкубок России по футболу.
«Одноклассники» в прямом эфире покажут матч за Суперкубок России по футболу.
Трансляцию Первого канала в социальной сети можно будет посмотреть бесплатно.
По ходу матча пользователи, смотрящие игру, смогут поучаствовать в интерактивных опросах и высказать свое мнение по матчу: дойдет ли встреча до серии пенальти, кто забьет следующий гол
Суперкубок России пройдет в субботу 6 июля и начнется в 19:00 мск. В матче, который сыграют в Москве на стадионе «ВТБ Арена», встретятся питерский «Зенит» (чемпион страны) и столичный «Локомотив» (обладатель Кубка России).
Смотреть трансляцию матча вы сможете здесь.