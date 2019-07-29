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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Иду болеть за городки». Назаров сочинил стихотворение после поражения «Спартака»

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, “Спартак”!
Итог бессмысленный и вредный —
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера — физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!» — написал Назаров в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение от новичка РПЛ стало для «Спартака» первым в сезоне. До этого красно-белые одолели «Сочи» (1:0) и сыграли вничью с «Ростовом» (2:2).

Андрей Санталов

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