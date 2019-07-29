«Иду болеть за городки». Назаров сочинил стихотворение после поражения «Спартака»

«Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, “Спартак”!

Итог бессмысленный и вредный —

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера — физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!» — написал Назаров в инстаграме.