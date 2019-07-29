«Иду болеть за городки». Назаров сочинил стихотворение после поражения «Спартака»
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2).
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2).
«Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, “Спартак”!
Итог бессмысленный и вредный —
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера — физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!» — написал Назаров в инстаграме.
Поражение от новичка РПЛ стало для «Спартака» первым в сезоне. До этого
Андрей Санталов