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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 7-го тура РПЛ

На портале Спорт Mail.Ru пройдут прямые видеотрансляции всех матчей 7-го тура РПЛ.

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Стоимость каждой трансляции составит 149 рублей.

Тур откроется в субботу 24 августа матчем между «Тамбовом» и московским «Динамо». После шести сыгранных матчей оба клуба находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно. Матч начнется в 14:00 мск. Также вы сможете следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск в субботу начнется встреча между «Уфой» и действующим чемпионом страны, санкт-петербургским «Зенитом». После шести туров питерский клуб возглавляет турнирную таблицу. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В последнем матче в субботу сыграют «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра начнется в 19:00 мск. После шести туров «железнодорожники» занимают второе место в таблице, краснодарский клуб идет на третьей строчке. При этом в активе обеих команд 13 набранных очков. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Воскресную программу седьмого тура откроет матч между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 16:30 мск. Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 19:00 мск в воскресенье начнется матч между «Ростовом» и казанским «Рубином». После шести сыгранных матчей ростовский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице. Казанцы расположились на 7-й строчке. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в 19:00 мск начнется игра в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В последнем матче воскресенья тульский «Арсенал» сыграет с «Оренбургом». После шести туров оренбуржцы с двумя набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице. Тульский клуб идет на восьмой строчке. Матч начнется в 21:30. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Заключительный матч тура пройдет в понедельник 26 августа. Екатеринбургский «Урал» примет дебютанта премьер-лиги, «Сочи». Игра начнется в 18:00 мск. Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Следите за развитием темы Трансляции 7-го тура РПЛ
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