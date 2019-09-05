Болельщик «Спартака» выиграл миллион рублей, забив с углового (видео)

«Спартак» рассказал о болельщике, который выиграл миллион рублей в перерыве матча с «Зенитом». Поклонник красно-белых сначала прошел отбор среди желающих поучаствовать в конкурсе, а затем забил прямым ударом с углового.



Болельщик Дмитрий Позов сообщил, что перед этим он потренировался с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым. На тренировке у Дмитрия был один точный удар из 15.