Болельщик «Спартака» выиграл миллион рублей, забив с углового (видео)
У него была только одна попытка.
У него была только одна попытка.
«Спартак» рассказал о болельщике, который выиграл миллион рублей в перерыве матча с «Зенитом». Поклонник
Болельщик Дмитрий Позов сообщил, что перед этим он потренировался с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым. На тренировке у Дмитрия был один точный удар из 15.
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия советовал при выполнении таких ударов следить за тем, чтобы первое касание мяча с газоном было рядом со створом ворот — так у мяча больше шансов попасть в сетку.
«Спартак» проводит конкурс «Гол на миллион» в домашних матчах с сезона-2018/19.
Андрей Санталов