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18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Спартака» выиграл миллион рублей, забив с углового (видео)

У него была только одна попытка.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» рассказал о болельщике, который выиграл миллион рублей в перерыве матча с «Зенитом». Поклонник красно-белых сначала прошел отбор среди желающих поучаствовать в конкурсе, а затем забил прямым ударом с углового.

Болельщик Дмитрий Позов сообщил, что перед этим он потренировался с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым. На тренировке у Дмитрия был один точный удар из 15.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия советовал при выполнении таких ударов следить за тем, чтобы первое касание мяча с газоном было рядом со створом ворот — так у мяча больше шансов попасть в сетку.

«Спартак» проводит конкурс «Гол на миллион» в домашних матчах с сезона-2018/19.

Андрей Санталов

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