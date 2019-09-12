Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 9-го тура РПЛ
Проект Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 9-го тура РПЛ.
Проект Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 9-го тура РПЛ.
Стоимость каждой видеотрансляции составит 149 рублей.
Тур откроется в пятницу 13 сентября матчем между действующим чемпионом
Субботнюю программу тура откроет матч между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 16:30 мск. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
Также в субботу 14 сентября «Сочи» примет столичный «Локомотив». Матч начнется в 19:00 мск. После восьми сыгранных туров «Сочи» находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в таблице. «Локомотив» идет на пятой строчке таблицы. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
В воскресенье 15 сентября «Оренбург» сыграет дома с казанским «Рубином». Встреча начнется 14:00 мск. Вы также сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
Также в воскресенье «Тамбов» сыграет с московским ЦСКА. Игра начнется в 16:30 мск. После восьми матчей «Тамбов» идет на последнем месте в таблице с 5 набранными очками. ЦСКА занимает четвертое место с 16 очками. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
В заключительном матче воскресенья «Краснодар» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры — 19:00. Вы сможете следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.
Два матча девятого тура пройдут в понедельник 16-го сентября. Московское «Динамо» примет «Уфу». Встреча начнется в 20:00 мск. Вы также сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
В последнем матче тура «Ростов» сыграет дома с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в понедельник и начнется в 20:30 мск. Вы сможете следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.