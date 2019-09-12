Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 9-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой видеотрансляции составит 149 рублей.

Тур откроется в пятницу 13 сентября матчем между действующим чемпионом санкт-петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Игра начнется в 20:00 мск. После восьми туров «Зенит» занимает второе место в таблице с 17 набранными очками. Тульский клуб идет на 7-й строчке и имеет в своем активе 13 набранных очков. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Субботнюю программу тура откроет матч между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 16:30 мск. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в субботу 14 сентября «Сочи» примет столичный «Локомотив». Матч начнется в 19:00 мск. После восьми сыгранных туров «Сочи» находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в таблице. «Локомотив» идет на пятой строчке таблицы. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В воскресенье 15 сентября «Оренбург» сыграет дома с казанским «Рубином». Встреча начнется 14:00 мск. Вы также сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в воскресенье «Тамбов» сыграет с московским ЦСКА. Игра начнется в 16:30 мск. После восьми матчей «Тамбов» идет на последнем месте в таблице с 5 набранными очками. ЦСКА занимает четвертое место с 16 очками. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В заключительном матче воскресенья «Краснодар» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры — 19:00. Вы сможете следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.

Два матча девятого тура пройдут в понедельник 16-го сентября. Московское «Динамо» примет «Уфу». Встреча начнется в 20:00 мск. Вы также сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.