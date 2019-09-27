«Оренбург» возьмет на «Открытие Арену» болельщика «Спартака с 1959 года (фото)
Классная история.
Классная история.
«Оренбург» пригласил на гостевой матч со «Спартаком» болельщика
Валентин Леонов впервые в жизни побывал на футболе в этом году, он пришел на матч «Оренбург» — «Спартак» с плакатом, где рассказал о любви к команде с 1959 года.
«Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Илекского района благодаря публикациям в ряде СМИ в одночасье стал популярным. Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям.
Мы берем нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург». В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. «Спартак» откликнулся на инициативу «Оренбурга», Валентину Николаевичу будет организован прием, экскурсия по Москве и музею на «Открытие Арене», — сообщил «Оренбург» в своем инстаграме.
Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет 29 сентября в 16.30 по московскому времени.
Андрей Санталов