«Оренбург» возьмет на «Открытие Арену» болельщика «Спартака с 1959 года (фото)

«Оренбург» пригласил на гостевой матч со «Спартаком» болельщика красно-белых с 60-летним стажем.



Валентин Леонов впервые в жизни побывал на футболе в этом году, он пришел на матч «Оренбург» — «Спартак» с плакатом, где рассказал о любви к команде с 1959 года.



«Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Илекского района благодаря публикациям в ряде СМИ в одночасье стал популярным. Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям.