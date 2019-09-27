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17:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Оренбург» возьмет на «Открытие Арену» болельщика «Спартака с 1959 года (фото)

Классная история.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» пригласил на гостевой матч со «Спартаком» болельщика красно-белых с 60-летним стажем.

Валентин Леонов впервые в жизни побывал на футболе в этом году, он пришел на матч «Оренбург» — «Спартак» с плакатом, где рассказал о любви к команде с 1959 года.

«Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Илекского района благодаря публикациям в ряде СМИ в одночасье стал популярным. Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям.

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Мы берем нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург». В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. «Спартак» откликнулся на инициативу «Оренбурга», Валентину Николаевичу будет организован прием, экскурсия по Москве и музею на «Открытие Арене», — сообщил «Оренбург» в своем инстаграме.

Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет 29 сентября в 16.30 по московскому времени.

Андрей Санталов

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