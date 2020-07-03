Генич: У болельщиков «Спартака» свои правила футбола
Известные российские футбольные комментаторы Константин Генич, Роман Нагучев, Денис Казанский и Нобель Арустамян обсудили с
Известные российские футбольные комментаторы Константин Генич, Роман Нагучев, Денис Казанский и Нобель Арустамян обсудили с
«Казалось, ВАР решит проблемы судейства, а ВАР их наоборот усугубил», — процитировали в студии высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Комментаторы вспомнили два гола «Спартака» в ворота «Уфы» в матче 24 тура РПЛ, которые не были засчитаны после просмотра видеоповторов.
«По правилам отменили абсолютно верно, но у болельщиков “Спартака” свои правила, — заявил Константин Генич. — Они считают, что “Спартак” душат, причем “Зенит”, который их опережает на 24 очка, душит “Спартак”. Здесь “Зенит”, конечно, ни при чем, просто говорят, что вот “Зениту” бы засчитали».
Высказался про систему видеоповторов и Дмитрий Сычев.
«Мне кажется, вот этот момент игровой уходит. Именно когда все проверяют, когда через лупу разглядывают, не знаю. Он может и хорош в
Затронули в обсуждении и ситуацию с легендарным болгарским футболистом Христо Стоичковым, который резко раскритиковал известного тренера Луи ван Гала.
«Были ли в моей карьере м***ки? Да
Помимо этого, футболист рассказал про свадьбу своего бывшего одноклубника Дениса Глушакова.
«Был самогон. Было много народу. Были драки. Свадьба закончилась, кто остались живые, кажется, живым остался я один, поехали на концерт к Басте», — рассказал Сычев.
Также Сычев и эксперт и комментатор Нобель Арустамян померялись силами в плохих футбольных шутках.
— Почему Заболотный не может показать себя с лучшей стороны?
— Потому что везде
— Как будет называться ЦСКА, если туда перейдут Миранчук, Заболотный, Зиньковский и Шунин?
— ЦСКА — команда Антонов.
— Какой дополнительный бонус получил «Ростов» после матча в Сочи?
— По 10 тысяч на каждого ребенка.