Генич: У болельщиков «Спартака» свои правила футбола

«Казалось, ВАР решит проблемы судейства, а ВАР их наоборот усугубил», — процитировали в студии высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Комментаторы вспомнили два гола «Спартака» в ворота «Уфы» в матче 24 тура РПЛ, которые не были засчитаны после просмотра видеоповторов.

«По правилам отменили абсолютно верно, но у болельщиков “Спартака” свои правила, — заявил Константин Генич. — Они считают, что “Спартак” душат, причем “Зенит”, который их опережает на 24 очка, душит “Спартак”. Здесь “Зенит”, конечно, ни при чем, просто говорят, что вот “Зениту” бы засчитали».

Высказался про систему видеоповторов и Дмитрий Сычев.

«Мне кажется, вот этот момент игровой уходит. Именно когда все проверяют, когда через лупу разглядывают, не знаю. Он может и хорош в каких-то определенных ситуациях, но надо дорабатывать, понятно. Но видеоповторы убивают футбол. Я считаю, что ВАР требует доработки, чтобы была оптимальная система, чтобы все были довольны. Такие решения значимо влияют на исходы матчей: пенальти, удаления — это очень серьезно. Это важно, но, к сожалению, пока при всех позитивных моментах очень много и негативных», — заявил Сычев.

Затронули в обсуждении и ситуацию с легендарным болгарским футболистом Христо Стоичковым, который резко раскритиковал известного тренера Луи ван Гала.

«Были ли в моей карьере м***ки? Да как-то нет. Ну главный — это я. В “Локомотиве”? М***ки не бывают же женского рода. Ольга Юрьевна Смородская? Ну, было нескучно. Было надо, чтобы этот период прошел в “Локомотиве” в любом случае», — сказал Сычев.

Помимо этого, футболист рассказал про свадьбу своего бывшего одноклубника Дениса Глушакова.

«Был самогон. Было много народу. Были драки. Свадьба закончилась, кто остались живые, кажется, живым остался я один, поехали на концерт к Басте», — рассказал Сычев.

Также Сычев и эксперт и комментатор Нобель Арустамян померялись силами в плохих футбольных шутках.

— Почему Заболотный не может показать себя с лучшей стороны?

— Потому что везде какая-то ж**а.

— Как будет называться ЦСКА, если туда перейдут Миранчук, Заболотный, Зиньковский и Шунин?

— ЦСКА — команда Антонов.

— Какой дополнительный бонус получил «Ростов» после матча в Сочи?

— По 10 тысяч на каждого ребенка.