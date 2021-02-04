Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в прямом эфире
Букмекерская компания Winline в прямом эфире покажет матчи своих
Букмекерская компания Winline в прямом эфире покажет матчи своих
Также прямые трансляции всех матчей будут доступны и подписчикам
«Зенит» проведет в рамках своего второго зимнего сбора больше всех матчей — пять. Действующий чемпион страны и лидер текущего первенства готовится к возобновлению сезона в Дубаи, где встретится с тремя армянскими клубами и сборными Иордании и Узбекистана. Там же, в ОАЭ проходит подготовку к весенней части сезона московский «Спартак». У
Раньше других российских клубов сезон возобновит «Краснодар» — уже 18 февраля быки проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Динамо» Загреб. К еврокубкам «быки» готовятся в испанской Марбелье, где проведу сразу четыре контрольных встречи.
Расписание трансляций на площадках Winline и «Коммент. Шоу»:
Четверг, 4 февраля
10:00* «Зенит» — «Арарат-Армения» (Армения)
16:00 «Зенит» — «Ноа» (Армения)
16:00 «Краснодар» — «Локомотив» Москва
18:30 «Краснодар» — «Ростов»
Суббота, 6 февраля
15:00 «Спартак» — «Шахтер» Солигорск (Беларусь)
Воскресенье, 7 февраля
15:00 «Спартак» — «Рига» (Латвия)
Вторник, 9 февраля
16:00 «Зенит» — Сборная Иордании
Четверг, 11 февраля
** «Краснодар» — «Локомотив» Тбилиси (Грузия)
** «Краснодар» — «Локомотив» Москва
Пятница, 12 февраля
10:00 «Зенит» — Сборная Узбекистана
14:00 «Зенит» — «Пюник» (Армения)
* — время московское
** — время начала матча неизвестно, будет определено позднее