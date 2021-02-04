Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в прямом эфире

Также прямые трансляции всех матчей будут доступны и подписчикам YouTube-канала «Коммент. Шоу». Ведущие проекта — Нобель Арустамян, Константин Генич, Роман Гутцайт и Денис Казанский — выступят в роли комментаторов матчей «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на обеих площадках, которые будут вести прямые трансляции. Кроме того, для своих зрителей канал «Коммент. Шоу» проведет предматчевые студии и организует флэш-интервью с участниками матчей.

«Зенит» проведет в рамках своего второго зимнего сбора больше всех матчей — пять. Действующий чемпион страны и лидер текущего первенства готовится к возобновлению сезона в Дубаи, где встретится с тремя армянскими клубами и сборными Иордании и Узбекистана. Там же, в ОАЭ проходит подготовку к весенней части сезона московский «Спартак». У красно-белых в рамках сбора запланированы три контрольных встречи, первая из которых, с ташкентским «Пахтакором» уже транслировалась в прошедшие выходные.

Раньше других российских клубов сезон возобновит «Краснодар» — уже 18 февраля быки проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Динамо» Загреб. К еврокубкам «быки» готовятся в испанской Марбелье, где проведу сразу четыре контрольных встречи.

Расписание трансляций на площадках Winline и «Коммент. Шоу»:

Четверг, 4 февраля

10:00* «Зенит» — «Арарат-Армения» (Армения)

16:00 «Зенит» — «Ноа» (Армения)

16:00 «Краснодар» — «Локомотив» Москва

18:30 «Краснодар» — «Ростов»

Суббота, 6 февраля

15:00 «Спартак» — «Шахтер» Солигорск (Беларусь)

Воскресенье, 7 февраля

15:00 «Спартак» — «Рига» (Латвия)

Вторник, 9 февраля

16:00 «Зенит» — Сборная Иордании

Четверг, 11 февраля

** «Краснодар» — «Локомотив» Тбилиси (Грузия)

** «Краснодар» — «Локомотив» Москва

Пятница, 12 февраля

10:00 «Зенит» — Сборная Узбекистана

14:00 «Зенит» — «Пюник» (Армения)

* — время московское