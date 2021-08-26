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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Голов будет много: анонс матча «Зенит» — ЦСКА

Семак проэкзаменует Березуцкого.

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» чуть сбавил ход после мощного старта: в первых трех матчах питерцы забили 10 голов, до этого еще три в Суперкубке. В двух последних турах — две скромные ничьи 1:1. При этом продолжается приличная серия без поражений в РПЛ — 14 матчей подряд. Семак в этом сезоне перестраивает игру, старается больше развивать атаки низом. Такой футбол меньше подходит Дзюбе, неудивительно, что он теперь реже выходит на поле и не забивает в 6 последних играх. Теперь многое определяет бразильский фактор: Малком и после Олимпиады хорош, Клаудиньо еще осваивается в РПЛ, Вендел должен прибавить.

ЦСКА наоборот был неубедителен на старте сезона. Алексей Березуцкий пробовал разные сочетания, Влашич был не готов из-за возможного перехода в «Милан», Дзагоев только набирал форму после травмы — в общем, армейцы могли выдать только один качественный тайм. Кажется, сейчас они поняли, что не стоит играть так пассивно, низкая оборона у своей штрафной — не самая подходящая тактика для такого подбора игроков. К тому же разыгрался на левом краю атаки Эджуке, в 3 последних матчах у него два гола и пас. Здорово выглядел в прошлом туре и Фернандес — у болельщиков ЦСКА есть поводы для оптимизма.

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При этом Березуцкий нашел новые позиции для нескольких игроков, этот матч будет хорошей проверкой для Бийола в центре обороны и левого защитника Облякова, против которого будет играть Малком. В атаке у ЦСКА тоже интересная конкуренция, Заболотный восстановился после травмы, Чалов играет то справа, то в центре. А есть еще молодой Яковлев, который забил победный гол «Ахмату». У «Зенита» тоже интриг хватает. Пара защитников Ловрен — Ракицкий, кажется, не в лучших кондициях, как и опорник Барриос. После дисквалификации в основу должен вернуться Кузяев, а вот по Дзюбе вопрос открыт.

Интересно, что весной этого года Артем забил ЦСКА и отдал голевой пас на Вендела. Учтет ли этот факт Семак или посмотрит на нынешнюю физическую форму форварда? Вообще «Зенит» удачно играл против армейцев в последнее время: три победы в трех матчах. А ЦСКА выигрывал у питерцев в ноябре 2018 года. Впрочем, в таких встречах всегда сложно угадать исход, а вот по результативности сделать предположение можно. «Зенит» пропускал во всех 5 турах — еще один признак, что не все ладно в обороне. Красно-синие тоже еще не все наладили в защите, а вот в атаке у обеих команд игра есть. БК Winline предлагает на тотал больше 3 голов коэффициент 1,99.

Андрей Санталов

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