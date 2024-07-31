«Все в наших цветах». «Зенит» запустил сезонную кампанию-2024/25
«Зенит» в преддверии первого домашнего матча сезона-2024/25 против «Факела» (3:0) опубликовал видео, которым анонсировал кампанию нового сезона.
«Зенит» в преддверии первого домашнего матча сезона-2024/25 против «Факела» (3:0) опубликовал видео, которым анонсировал кампанию нового сезона.
Сине-бело-голубые объявили девиз на нынешний сезон, в котором клуб отметит столетний юбилей — «Все в наших цветах».
«Победитель задает тон. Победитель задает цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола — сине-бело-голубые. Наши цвета.
Новый сезон — всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас — в сезон столетия “Зенита”. Потому что это наш сезон — и в нашем сезоне все будет по-нашему. Все в наших цветах. Все в наших цветах», — сказано в официальном заявлении клуба.
25 мая 2025 года «Зениту» исполнится ровно 100 лет. За день до этого будет проведен заключительный, 30-й тур РПЛ сезона-2024/25. Клуб из Санкт-Петербурга попробует стать чемпионом России в седьмой раз подряд.
Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет в субботу, 3 августа, дома против «Ростова». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.