«Все в наших цветах». «Зенит» запустил сезонную кампанию-2024/25

«Победитель задает тон. Победитель задает цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола — сине-бело-голубые. Наши цвета.



Новый сезон — всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас — в сезон столетия “Зенита”. Потому что это наш сезон — и в нашем сезоне все будет по-нашему. Все в наших цветах. Все в наших цветах», — сказано в официальном заявлении клуба.