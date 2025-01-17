РПЛ обратилась в комитет по этике РФС из-за интервью Дзюбы

В ноябрьском интервью «Матч ТВ» Дзюба заявил, что не подаст руку тренеру «Локомотива», а команда поделена на «группировки». Вскоре после публикации того интервью «Локомотив» выразил возмущение, назвав интервью нарушением этики и дискредитацией РПЛ.
Президент Российской премьер‑лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу ноябрьского интервью форварда Артема Дзюбы.
РПЛ просит провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения футболистом тольяттинского «Акрона» положений регламента РФС по этике. Как указывается в письме от 27 декабря 2024 года, по инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью. РПЛ считает, что в том интервью Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников “Локомотива”.
Дзюба был игроком «Локомотива» с февраля 2023-го по май 2024 года. С сентября форвард играет за тольяттинский «Акрон».