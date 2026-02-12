Махачкалинское «Динамо» разгромило «Сочи» на сборах в Турции

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошел в закрытом режиме в формате из трех таймов: два — по 40 минут, и еще один — 30 минут. Игра закончилась победой бело-голубых со счетом 3:0.