Махачкалинское «Динамо» разгромило «Сочи» на сборах в Турции

Матч прошел в закрытом режиме в три тайма.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошел в закрытом режиме в формате из трех таймов: два — по 40 минут, и еще один — 30 минут. Игра закончилась победой бело-голубых со счетом 3:0.

Счет в матче открыл полузащитник динамовцев Ражаб Магомедов на 40-й минуте. На 48-й минуте защитник бело-голубых Мохамед Аззи увеличил преимущество своей команды. Игрок «Динамо» Идар Шумахов сделал счет разгромным на 78-й минуте.

«Сочи» ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 9 очков. Махачкалинское «Динамо» идет на 13-й позиции с 15 очками.

В следующем матче махачкалинцы 15 февраля сыграют против красноярского «Енисея», «Сочи» в этот же день проведет две встречи против московской «Родины».