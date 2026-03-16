Морено заявил, что не считает провалом работу в «Сочи» в России

«Для меня поездка в Россию — не провал, для меня провал — это не тренировать. В Сочи, рядом с отелем, где мы спали, упали дроны и убили двух человек. Также мне поступало предложение тренировать сборную Косово. Сначала я отказался ехать в Россию, но потом поговорил с Хави Паскуалем, бывшим главным тренером БК “Зенит”, и он меня убедил. Я принял предложение, но моя семья не смогла поехать со мной», — приводит слова Морено AS.