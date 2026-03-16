Морено заявил, что не считает провалом работу в «Сочи» в России

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено не считает провалом свою работу в российском клубе.

«Для меня поездка в Россию — не провал, для меня провал — это не тренировать. В Сочи, рядом с отелем, где мы спали, упали дроны и убили двух человек. Также мне поступало предложение тренировать сборную Косово. Сначала я отказался ехать в Россию, но потом поговорил с Хави Паскуалем, бывшим главным тренером БК “Зенит”, и он меня убедил. Я принял предложение, но моя семья не смогла поехать со мной», — приводит слова Морено AS.

Морено ушел из «Сочи» в августе 2025 года. Он возглавлял российский клуб с декабря 2023-го. Под руководством испанского специалиста команда вылетела из РПЛ в сезоне 2023/24, но вернулась в высший дивизион уже в следующем сезоне. Начало сезона-2025/26 команда провалила, после чего Морено был уволен с поста главного тренера. Позже, по словам бывшего спортивного директора клуба Андрея Орлова, оказалось, что Морено пользовался нейросетью, чтобы тренировать команду.

Ранее 48-летний испанец также занимал должность главного тренера в «Гранаде», «Монако» и сборной Испании.

Сейчас «Сочи» на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба 9 очков после 21 тура. Он основной претендент на вылет из РПЛ.