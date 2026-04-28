Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
П1
2.50
X
4.02
П2
2.65
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
Валерий Карпин выделил одну команду в чемпионате России

Тренер сборной России поделился мнением о выступлении команд в чемпионате страны.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением о самой удивившей его команде в текущем сезоне российской Премьер-Лиги.

«Если говорить о результатах, то никто не ожидал, что “Балтика” окажется в пятёрке лучших команд. Все остальное — кто-то хуже, кто-то лучше — не вызывает удивления», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Трибуна».

После 27 туров «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» на четвертом месте в турнирной таблице.

Тройка лучших выглядит так: на данный момент «Зенит» с 59 очками занимает второе место в РПЛ, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара». До завершения чемпионата остаются три тура. Третье место у «Локомотива» с 49 очками на счету.

Сейчас «Краснодар» — действующий чемпион РПЛ.

