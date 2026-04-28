Валерий Карпин выделил одну команду в чемпионате России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением о самой удивившей его команде в текущем сезоне российской Премьер-Лиги.
«Если говорить о результатах, то никто не ожидал, что “Балтика” окажется в пятёрке лучших команд. Все остальное — кто-то хуже, кто-то лучше — не вызывает удивления», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Трибуна».
После 27 туров «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» на четвертом месте в турнирной таблице.
Тройка лучших выглядит так: на данный момент «Зенит» с 59 очками занимает второе место в РПЛ, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара». До завершения чемпионата остаются три тура. Третье место у «Локомотива» с 49 очками на счету.
Сейчас «Краснодар» — действующий чемпион РПЛ.