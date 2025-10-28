Месси признался, что хотел бы сыграть на ЧМ-2026

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории и впервые с 1986 года.
«Честно говоря, было бы невероятно здорово принять участие в чемпионате мира. Я хотел бы быть в форме и сыграть важную роль в сборной. Когда начнется предсезонная подготовка с “Интер Майами”, я оценю ситуацию и посмотрю, смогу ли я играть на все 100%, буду ли полезен команде, сборной, а затем приму решение. Конечно, я очень взволнован, ведь это чемпионат мира. Мы выиграли прошлый турнир, и было бы здорово защитить титул. Играть в сборной, особенно в официальном турнире, это мечта», — сказал Месси.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Во время проведения турнира Месси исполнится 39 лет. Для аргентинца этот турнир может стать рекордным шестым чемпионатом мира в карьере. Аналогичного достижения может добиться нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На его счету 195 матчей за национальную команду, в которых он забил 114 мячей и сделал 63 голевые передачи. Помимо чемпионата мира он дважды выигрывал со сборной Кубок Америки (2021, 2024).
В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «Интер Майами», в которых забил 34 мяча и отдал 18 голевых передач. На прошлой неделе звездный аргентинец продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года.