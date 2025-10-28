Месси признался, что хотел бы сыграть на ЧМ-2026

«Честно говоря, было бы невероятно здорово принять участие в чемпионате мира. Я хотел бы быть в форме и сыграть важную роль в сборной. Когда начнется предсезонная подготовка с “Интер Майами”, я оценю ситуацию и посмотрю, смогу ли я играть на все 100%, буду ли полезен команде, сборной, а затем приму решение. Конечно, я очень взволнован, ведь это чемпионат мира. Мы выиграли прошлый турнир, и было бы здорово защитить титул. Играть в сборной, особенно в официальном турнире, это мечта», — сказал Месси.