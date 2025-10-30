Ричмонд
Саудовская Аравия отказала Месси в игровой практике перед ЧМ

38-летний Лионель Месси для поддержания игровой формы перед Мундиалем планировал во время 4-месячной паузы в МЛС выступать за одну из команд в Саудовской Аравии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В Саудовской Аравии отказали аргентинскому футболисту Лионелю Месси в игровой практике в национальном первенстве в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила радиостанция RMC Sport.

По данным источника, Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии во время паузы в Главной футбольной лиге (МЛС), чтобы поддерживать игровую форму перед началом чемпионата мира. Однако спортивному руководству Саудовской Аравии не понравилась идея, чтобы игрок приехал для выступления в национальном первенстве всего на четыре месяца.

Генеральный директор Академии развития талантов Абдалла Хаммад рассказал, как министр спорта Саудовской Аравии отреагировал на подобную идею.

«Министр отказался от того, чтобы Месси играл только четыре месяца. Он сказал, что чемпионат Саудовской Аравии не будет тренировочным лагерем», — рассказал Хаммад в подкасте саудовского издания Thmanya.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Во время проведения турнира Месси исполнится 39 лет. Для аргентинца этот турнир может стать рекордным шестым чемпионатом мира в карьере. Аналогичного достижения может добиться нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На его счету 195 матчей за национальную команду, в которых он забил 114 мячей и сделал 63 голевые передачи. Помимо чемпионата мира 2022 года, он дважды выигрывал со сборной Кубок Америки (2021, 2024).

В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «Интер Майами», в которых забил 34 мяча и отдал 18 голевых передач. В октябре аргентинец продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года.