Саудовская Аравия отказала Месси в игровой практике перед ЧМ

По данным источника, Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии во время паузы в Главной футбольной лиге (МЛС), чтобы поддерживать игровую форму перед началом чемпионата мира. Однако спортивному руководству Саудовской Аравии не понравилась идея, чтобы игрок приехал для выступления в национальном первенстве всего на четыре месяца.