Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на ЧМ

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что хочет приносить пользу, а не быть обузой для своей сборной на чемпионате мира 2026.
«Да, конечно, я планирую сыграть за сборную. Это особенный турнир и самое важное соревнование. Но, как я уже говорил, я не хочу быть, скажем так, обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверенным, что могу помочь команде и внести свой вклад. У нас сезон отличается от европейского: будет предсезонка, несколько матчей до старта чемпионата, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу. Но, конечно, мотивация есть, ведь это чемпионат мира, и ничего более значимого нет», — заявил аргентинец в интервью sport.es.
Напомним, нападающий — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки, чемпионат мира в 2022 году и «Финалиссиму». С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами» в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран.