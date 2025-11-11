Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.10
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на ЧМ

Лионель Месси рассказал о своих переживаниях по поводу игры за сборную Аргентины.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что хочет приносить пользу, а не быть обузой для своей сборной на чемпионате мира 2026.

«Да, конечно, я планирую сыграть за сборную. Это особенный турнир и самое важное соревнование. Но, как я уже говорил, я не хочу быть, скажем так, обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверенным, что могу помочь команде и внести свой вклад. У нас сезон отличается от европейского: будет предсезонка, несколько матчей до старта чемпионата, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу. Но, конечно, мотивация есть, ведь это чемпионат мира, и ничего более значимого нет», — заявил аргентинец в интервью sport.es.

Напомним, нападающий — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки, чемпионат мира в 2022 году и «Финалиссиму». С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами» в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран.