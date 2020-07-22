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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» забил гол на 90-й минуте (видео)

Мечта любого голкипера.

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Вратарь Андерс Линдегор, который провел пять лет в «Манчестер Юнайтед», отличился за шведский клуб «Хельсингборг». В конце матча с «Фалькенбергом» 36-летний голкипер прибежал в чужую штрафную на угловой и головой переправил мяч в ворота. Так, Линдегор спас команду от поражению, сделав счет 2:2.

«Ферги-тайм? Подержи мое пиво», — пошутил про этот гол сам вратарь.

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Для Линдегора этот гол стал первым в его карьере. В Швецию датчанин перебрался в 2019-м, когда его контракт с «Бернли» не стали продлевать.

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После 9 туров чемпионата Швеции команда Линдегора занимает 14-е место из 16.

Андрей Санталов

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