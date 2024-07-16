«Хаас» не исполнил решение суда в пользу «Уралкалия»

В соответствии со вступившим в силу решением Швейцарского арбитражного трибунала от 12 июня 2024 года команда «Формулы-1» «Хаас» была обязана немедленно вернуть остаток спонсорских средств от расторгнутого ею договора с «Уралкалием», включая проценты и издержки на арбитраж.

Помимо этого, трибунал дал «Хаас» один месяц на то, чтобы вернуть «Уралкалию» гоночный болид команды сезона 2021 года. Он должен быть возвращен в соответствии с условиями спонсорского договора, который боссы «Хаас» расторгли в одностороннем порядке в марте 2022 года.

Как сообщается на сайте российской компании, гоночная команда на данный момент так и не исполнила решение суда.

«Однако ни денежные средства (а также проценты и издержки) не были выплачены, ни гоночный болид не был возвращен, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала. “Хаас” также оставил без ответа отправленное в начале июля письмо “Уралкалия” с вариантами доставки гоночного болида. Проценты на присужденную денежную сумму продолжают нарастать», — говорится в заявлении «Уралкалия».