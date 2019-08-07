Игроки НФЛ устроили дуэль на самокатах (видео)
Зрители довольны.
Зрители довольны.
Новички «Сан-Франциско» Шон Пойндекстер и Уилтон Спейт развлекли одноклубников и болельщиков после тренировки. Оба футболиста затеяли дуэль, использовав вместо лошадей самокаты.
Кто выиграл дуэль, осталось неизвестным, так как оба игрока упали на газон. Судя по реакции зрителей, такая затея им понравилась.
Отметим, что Пойндекстер и Спейт не конкурируют друг с другом за место в составе, так играют на разных позициях: первый является ресивером, второй — квотербеком.
Илья Андреев