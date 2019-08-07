Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Краснодар
Порту
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:15
Слован Бр
Дандолк
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки НФЛ устроили дуэль на самокатах (видео)

Зрители довольны.

Наверх


Новички «Сан-Франциско» Шон Пойндекстер и Уилтон Спейт развлекли одноклубников и болельщиков после тренировки. Оба футболиста затеяли дуэль, использовав вместо лошадей самокаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто выиграл дуэль, осталось неизвестным, так как оба игрока упали на газон. Судя по реакции зрителей, такая затея им понравилась.

Отметим, что Пойндекстер и Спейт не конкурируют друг с другом за место в составе, так играют на разных позициях: первый является ресивером, второй — квотербеком.

Илья Андреев

Загитова и Кихира продолжают битву. Лидеры подготовили сюрпризы
Многоходовка. Последний день трансферов в АПЛ сломает вам мозг
«Побеждают не деньги». Кононов – о «Туне» и покупках «Спартака»
Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА
СМИ: «Реал» предложил «ПСЖ» 120 млн и Модрича за Неймара
«Краснодар» играет с «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь