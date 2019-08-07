Игроки НФЛ устроили дуэль на самокатах (видео)

Кто выиграл дуэль, осталось неизвестным, так как оба игрока упали на газон. Судя по реакции зрителей, такая затея им понравилась.



Отметим, что Пойндекстер и Спейт не конкурируют друг с другом за место в составе, так играют на разных позициях: первый является ресивером, второй — квотербеком.



Илья Андреев