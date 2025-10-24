Российская гимнастка Мельникова завоевала второе золото на ЧМ-2025

Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Россиянка по итогам двух попыток набрала 14,466 балла. Второй стала канадка Лия Моника Фонтейн (14,033), бронза у американки Джоселин Роберсон (13,983).
Еще одна представительница России Анна Калмыкова (13,199) заняла шестое место.
Для 25‑летней Мельниковой это вторая золотая медаль на турнире в столице Индонезии. Накануне россиянка стала первой в личном многоборье. На ее счету теперь три золотые награды мировых первенств. Также Мельникова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном первенстве.
Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Беларуси от турниров под эгидой организации. Позднее международная федерация допустила спортсменов двух стран в нейтральном статусе.