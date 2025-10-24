Российская гимнастка Мельникова завоевала второе золото на ЧМ-2025

Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Беларуси от турниров под эгидой организации. Позднее международная федерация допустила спортсменов двух стран в нейтральном статусе.