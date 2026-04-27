Путин поцеловал юную гимнастку в лоб и пожелал ей успехов

Президент России Владимир Путин посетил Школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В школе готовят спортсменов по дзюдо, фехтованию, художественной гимнастике и пулевой стрельбе. Глава государства осмотрел информационные стенды об истории спортцентра, тренировочные залы, кратко пообщался с воспитанниками.

Как сообщает журналист Павел Зарубин, одну из девочек глава государства одарил особенным вниманием. «Юная гимнастка явно впечатлила Путина», — пояснил Зарубин.

«Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько ж тебе лет-то?!» — спрашивает президент. Услышав ответ: «Десять», — Путин наклоняется и целует девочку в лоб. После этого президент России пожелал юным спортсменам удачи и успехов.

Во время посещения Владимир Путин осмотрел выставку фотографий, посвященную тренерскому пути Анатолия Рахлина, у которого он сам занимался более десяти лет. Ранее президент отмечал, что этот наставник сыграл значимую роль в его жизни.

Президент вручил коллективу региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга орден Почета. Награду получил директор школы Михаил Рахлин — сын основателя учреждения.