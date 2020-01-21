Игрок минского «Динамо» угостил Гудачека драниками (видео)
Прямо перед матчем.
Прямо перед матчем.
В Минске сегодня встретятся местное «Динамо» и московский «Спартак». Перед игрой форвард хозяев Вячеслав Грецкий угостил драниками вратаря
«В Москве Грецкому угостить Гудачека настоящими драниками не удалось, но он исправился в Минске при первой же встрече с Юлиусом», — твитнуло минское «Динамо».
Игроки недавно виделись во время Матча звезд КХЛ, и там Грецкий тоже угощал Гудачека, но вместо драников пришлось использовать сырники.
Минское «Динамо» в этом сезоне уже не претендует на выход в
Алексей Иванов