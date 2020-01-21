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17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок минского «Динамо» угостил Гудачека драниками (видео)

Прямо перед матчем.

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Источник: РИА "Новости"

В Минске сегодня встретятся местное «Динамо» и московский «Спартак». Перед игрой форвард хозяев Вячеслав Грецкий угостил драниками вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека.

«В Москве Грецкому угостить Гудачека настоящими драниками не удалось, но он исправился в Минске при первой же встрече с Юлиусом», — твитнуло минское «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки недавно виделись во время Матча звезд КХЛ, и там Грецкий тоже угощал Гудачека, но вместо драников пришлось использовать сырники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минское «Динамо» в этом сезоне уже не претендует на выход в плей-офф, а «Спартак» продолжает бороться за попадание в топ-4 на Западе.

Алексей Иванов

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