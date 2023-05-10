КХЛ назвала претендентов на приз самому ценному игроку сезона 2022/2023

КХЛ назвала номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба лиги.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Дмитрий Яшкин и Александр Никишин из СКА, Александр Радулов из «Ак Барса».

Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, переписал рекорды результативности для российских игроков обороны. Набрал 55 (11+44) очков в 65 матчах.

Радулов по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром лиги, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах.