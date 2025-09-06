Топ-матчи в КХЛ, балтийское дерби на Евробаскете, женский финал US Open: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва)
16:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Игорь Никитин после триумфа в Ярославле вернулся в ЦСКА, где ему предстоит собрать новую чемпионскую команду. Армейский клуб здорово провел предсезонку, выиграв Кубок мэра Москвы, и подходит к первому матчу регулярки в хорошем настроении. У ЦСКА достаточно глубокий состав с амбициями на высокие места уже после первых матчей чемпионата.
У «Динамо» ситуация сложнее. Команда Алексея Кудашова в межсезонье утратила несколько ключевых игроков, провалила предсезонку и заходит в сезон с вратарской проблемой — Подъяпольский, судя по всему, не успел полностью восстановиться от травмы. Первый месяц регулярки отправляет «бело-голубых» в тяжелый двухнедельный выезд, поэтому времени на раскачку нет. Было бы здорово начать сезон с победы, но сдается, что армейцы попросту лучше готовы к дерби. Несмотря на это, букмекеры не выделяют здесь явного фаворита, а значит здесь все еще есть место интриге.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Шанхай Дрэгонс» — СКА (Санкт-Петербург)
17:00. Где смотреть: «Кинопоиск».
Первый официальный матч для «Шанхай Дрэгонс» в КХЛ, в котором китайский клуб постарается не ударить в грязь лицом. Учитывая, что в этом сезоне «драконы» будут базироваться в Санкт-Петербурге, нас ждет де-факто первое петербургское дерби в истории лиги. Клуб провел ребрендинг, сменив не только название, но и большую часть состава, а также тренерский штаб. Теперь командой рулит Жерар Галлан, не так давно приводивший «Вегас» к финалу Кубка Стэнли, а сборную Канады — к победе на чемпионате мира. «Шанхай» — главная темная лошадка предстоящего сезона.
У СКА тоже произошел своеобразный ребрендинг, хоть и не такой масштабный. Сменился логотип, серьезно обновился состав и пришел новый наставник — Игорь Ларионов. С его приходом армейский клуб начинает новую эпоху и сознательно уходит в перестройку. Предсезонка у СКА выдалась скомканная, а в новый сезон команда заходит без своих двух лучших защитников — Зайцева и Педана. Добавляем сюда неудобную историю личных встреч: предшественник «Шанхая» выиграл у СКА четыре из шести последних встреч. И на выходе получаем интересное противостояние, которое точно заслуживает вашего внимания.
Баскетбол. Евробаскет. ⅛ финала. Литва — Латвия
18:30. Где смотреть: Okko.
Первый раунд плей-офф Евробаскета дарит нам балтийское дерби, в котором сойдутся Литва и Латвия. Литовцы уверенно прошли групповой этап, одержав четыре победы в пяти матчах. Единственное поражение пришлось на мощную Германию, которая после группового этапа считается главным фаворитом турнира. Серьезная потеря — разыгрывающий Рокас Йокубайтис, который получил травму колена и на ближайшие полгода отправился в лазарет. Полноценной замены ему в составе литовской сборной нет.
Латвия выступала менее стабильно: команда выполнила задачу выхода в плей-офф, но почти в каждой игре сталкивалась с проблемами в атаке. Главное оружие латышей — дальние броски. Они бросают из-за дуги больше всех на турнире при не самой лучшей эффективности — меньше 35%. В остальных аспектах игры Латвия уступает своему сопернику. На бумаге у Литвы есть все, чтобы победить, но загвоздка в том, что плей-офф Евробаскета будет проходить в Риге. Атмосфера и накал страстей обещают превратить встречу в одно из самых напряженных противостояний всего турнира.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Женщины. Финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 9)
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Третий подряд финал «Большого шлема» в Нью-Йорке для Соболенко, к которому она подходит в отличной форме. В этом сезоне она уже выходила в финал Australian Open и «Ролан Гаррос», но оба решающих матча сложились не в ее пользу. Третье поражение в мэджор-финале — непозволительная роскошь для первой ракетки мира. Но соперник у белоруски будет крайне неудобный. Во-первых, Анисимова в решающих стадиях прошла Швентек и Осаку, что говорит о ее отличной готовности к большим матчам. Во-вторых, Анисимова не пустила Соболенко в финал Уимблдона два месяца назад. И наконец, Анисимова будет играть при поддержке родных трибун. Все эти факторы обещают нам интересный и напряженный финал.