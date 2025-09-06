Топ-матчи в КХЛ, балтийское дерби на Евробаскете, женский финал US Open: что смотреть сегодня

Третий подряд финал «Большого шлема» в Нью-Йорке для Соболенко, к которому она подходит в отличной форме. В этом сезоне она уже выходила в финал Australian Open и «Ролан Гаррос», но оба решающих матча сложились не в ее пользу. Третье поражение в мэджор-финале — непозволительная роскошь для первой ракетки мира. Но соперник у белоруски будет крайне неудобный. Во-первых, Анисимова в решающих стадиях прошла Швентек и Осаку, что говорит о ее отличной готовности к большим матчам. Во-вторых, Анисимова не пустила Соболенко в финал Уимблдона два месяца назад. И наконец, Анисимова будет играть при поддержке родных трибун. Все эти факторы обещают нам интересный и напряженный финал.