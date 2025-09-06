Матч ЦСКА — «Динамо» Москва 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА не стал ждать прогресса при главном тренере Воробьеве и скандально вернул этим летом Никитина из «Локомотива». Состав армейцев тоже сильно изменился. Ушли Просветов, Классон, Кэсселс, Галиев, Исхаков и Мамин. Основным вратарем теперь будет канадец Мартин, в линию атаки взяли Зернова, Коваленко и Спронга. Из обанкротившегося «Витязя» пришли Рой и Бучельников. Некоторые эксперты теперь называют ЦСКА одним из главных фаворитов чемпионата. На Кубке мэра Москвы красно-синие выиграли все три матча: 2:0 со «Спартаком», 4:2 с «Шанхаем» и 3:2 с минским «Динамо».
Московское «Динамо» лучше провело Кубок Гагарина-2025. В отличие от ЦСКА, вылетевшего в первом раунде, бело-голубые дошли до ½ финала, где проиграли «Трактору» в пяти матчах. Клуб сохранил главного тренера Кудашова и основных форвардов Гусева и Комтуа. «Динамо» рассталось с Рашевским и Менеллом, взамен из ЦСКА пришли Мамин и Классон. Кудашов провел предсезонные сборы в Минске. На Кубке мэра Москвы бело-голубые выглядели не совсем готовыми к сезону. «Динамо» одолело «Торпедо» 1:0 и проиграло Минску 2:3 и «Шанхаю» 1:6.
Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» и начнется в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА выиграл 3 из последних 4 матчей у «Динамо». Также армейцы были сильнее две недели назад в контрольной игре — 4:1. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Для букмекеров в этом дерби нет явного фаворита. На победу ЦСКА в основное время предлагают 2,27, на победу «Динамо» — 2,90. Тотал больше 4,5 стоит 1,67, меньше 4,5 — 2,25. Итоговая победа армейцев оценивается в 1,74, победа гостей — в 2,15.