Матч ЦСКА — «Динамо» Москва 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА не стал ждать прогресса при главном тренере Воробьеве и скандально вернул этим летом Никитина из «Локомотива». Состав армейцев тоже сильно изменился. Ушли Просветов, Классон, Кэсселс, Галиев, Исхаков и Мамин. Основным вратарем теперь будет канадец Мартин, в линию атаки взяли Зернова, Коваленко и Спронга. Из обанкротившегося «Витязя» пришли Рой и Бучельников. Некоторые эксперты теперь называют ЦСКА одним из главных фаворитов чемпионата. На Кубке мэра Москвы красно-синие выиграли все три матча: 2:0 со «Спартаком», 4:2 с «Шанхаем» и 3:2 с минским «Динамо».