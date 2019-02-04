Бэбкок «отчитал» журналиста за неначищенные ботинки

Главный тренер «Торонто» в шутку сделал выговор репортеру TSN Марку Мастерсу за грязную обувь.



«Я одолжу тебе 5 баксов, чтобы ты мог почистить ботинки. Это позор. Ты же в НХЛ. Это никуда не годится», — сразу заявил Бэбкок журналисту.



Мастерс ответил, что сейчас на улице плохая погода, но Бэбкока это не убедило.