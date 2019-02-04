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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Бэбкок «отчитал» журналиста за неначищенные ботинки

Необычный диалог.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Торонто» в шутку сделал выговор репортеру TSN Марку Мастерсу за грязную обувь.

«Я одолжу тебе 5 баксов, чтобы ты мог почистить ботинки. Это позор. Ты же в НХЛ. Это никуда не годится», — сразу заявил Бэбкок журналисту.

Мастерс ответил, что сейчас на улице плохая погода, но Бэбкока это не убедило.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Торонто» провел два матча после перерыва на Матч звезд НХЛ. После поражения от «Оттавы» (2:3 ОТ) канадская команда обыграла «Питтсбург» (3:2).

Алексей Иванов

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