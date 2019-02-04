Бэбкок «отчитал» журналиста за неначищенные ботинки
Необычный диалог.
Необычный диалог.
Главный тренер «Торонто» в шутку сделал выговор репортеру TSN Марку Мастерсу за грязную обувь.
«Я одолжу тебе 5 баксов, чтобы ты мог почистить ботинки. Это позор. Ты же в НХЛ. Это никуда не годится», — сразу заявил Бэбкок журналисту.
Мастерс ответил, что сейчас на улице плохая погода, но Бэбкока это не убедило.
«Торонто» провел два матча после перерыва на Матч звезд НХЛ. После поражения от «Оттавы» (2:3 ОТ) канадская команда обыграла «Питтсбург» (3:2).
Алексей Иванов