В НХЛ хоккеисту выбили два зуба (видео)

Кутюр потерял два зуба, его команда получила право сыграть 2 минуты в большинстве. Судьи не наказали Маршессо двойным малым штрафом, поскольку не было крови.



«Сан-Хосе» реализовал большинство, сделав счет 4:2, и довел матч до победы.



До этого в серии с «Вегасом» не повезло еще одному игроку «Шаркс» Джо Павелски. Ему в подбородок попала шайба, после этого он играет в защитном шлеме.



«Сан-Хосе» сократил отставание в серии — 2−3.



Алексей Иванов