В НХЛ хоккеисту выбили два зуба (видео)
Взмах клюшкой — и привет.
Взмах клюшкой — и привет.
Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр пострадал в 5-м матче серии с «Вегасом». В конце 3-го периода нападающий «Голден Найтс» Жонатан Маршессо неаккуратно сыграл клюшкой и попал Кутюру по лицу.
Кутюр потерял два зуба, его команда получила право сыграть 2 минуты в большинстве. Судьи не наказали Маршессо двойным малым штрафом, поскольку не было крови.
«Сан-Хосе» реализовал большинство, сделав счет 4:2, и довел матч до победы.
До этого в серии с «Вегасом» не повезло еще одному игроку «Шаркс» Джо Павелски. Ему в подбородок попала шайба, после этого он играет в защитном шлеме.
«Сан-Хосе» сократил отставание в серии — 2−3.
Алексей Иванов