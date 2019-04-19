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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ хоккеисту выбили два зуба (видео)

Взмах клюшкой — и привет.

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Источник: AFP 2019

Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр пострадал в 5-м матче серии с «Вегасом». В конце 3-го периода нападающий «Голден Найтс» Жонатан Маршессо неаккуратно сыграл клюшкой и попал Кутюру по лицу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кутюр потерял два зуба, его команда получила право сыграть 2 минуты в большинстве. Судьи не наказали Маршессо двойным малым штрафом, поскольку не было крови.

«Сан-Хосе» реализовал большинство, сделав счет 4:2, и довел матч до победы.

До этого в серии с «Вегасом» не повезло еще одному игроку «Шаркс» Джо Павелски. Ему в подбородок попала шайба, после этого он играет в защитном шлеме.

«Сан-Хосе» сократил отставание в серии — 2−3.

Алексей Иванов

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