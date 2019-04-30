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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ болельщик облил пивом хоккеиста

Это он зря.

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Источник: AP 2019

В третьем матче «Далласа» с «Сент-Луисом» возникла незапланированная пауза: в третьем периоде один из болельщиков «Старс» бросил стакан с пивом на скамейку игроков «Блюз». Так фан «Далласа» выразил протест против удаления защитника Романа Полака.

Пиво попало на форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса. Нарушитель порядка позже начал стычку с охранником арены, в итоге его вывели со стадиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2018 году болельщики «Филадельфии» также бросали банки с пивом в игроков «Питтсбурга» после поражения в решающем матче плей-офф.

«Сент-Луис» победил в гостях и теперь ведет в серии 2−1.

Алексей Иванов

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