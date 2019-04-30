В НХЛ болельщик облил пивом хоккеиста
Это он зря.
Это он зря.
В третьем матче «Далласа» с «Сент-Луисом» возникла незапланированная пауза: в третьем периоде один из болельщиков «Старс» бросил стакан с пивом на скамейку игроков «Блюз». Так фан «Далласа» выразил протест против удаления защитника Романа Полака.
Пиво попало на форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса. Нарушитель порядка позже начал стычку с охранником арены, в итоге его вывели со стадиона.
В 2018 году болельщики «Филадельфии» также бросали банки с пивом в игроков «Питтсбурга» после поражения в решающем матче
«Сент-Луис» победил в гостях и теперь ведет в серии 2−1.
Алексей Иванов